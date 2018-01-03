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Norveç, BAE'ye silah satışını askıya aldı

Norveç, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona üye olan BAE'ye silah ve mühimmat satışını durdurdu.

AA | 03.01.2018 - 21:18..
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Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 3 yıldır Husilerle savaştığı Yemen'deki durumu değerlendirdikten sonra ihtiyati bir önlem alarak koalisyonda yer alan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve mühimmat satışını askıya aldıklarını belirtti.

NORVEÇ SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Norveç'in bu ülkeye 2010'dan bu yana ihraç ettiği silah ve mühimmatın savaşta kullanıp kullanılmadığına dair bilgisi olmadığını ifade eden Soreide, Yemen'deki insani krizle ilgili ciddi endişe duyduklarını aktardı.

YEMEN'DEKİ OLAYLAR

Verdens Gang adlı Norveç gazetesi, dün Husilerin yayımladığı ve ABD'ye ait bir denizaltıyı ele geçirdiklerini iddia ettiği bir videoyu internet sitesinde paylaşmış, aracın Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen REMUS 600 Müstakil Sualtı Aracı olduğunu yazmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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