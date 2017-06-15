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Norveç bankası internetten dinamit satmaya çalıştı

Norveç bankası Valle Sparebank haciz ettiği 160 kilogram dinamiti internette açık arttırma sitesinde ilan verdi.

15.06.2017 - 08:51
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dinamit

Valle Sparebank, iflas eden bir inşaat şirketinden haciz ettiği malları anlaştığı bir şirket aracılığıyla satmak istedi.

Bankanın anlaştığı şirket, inşaat şirketinden haciz edilen 160 kilogram dinamiti diğer malların yanı sıra Auksjonen.no e-ticaret sitesinde açık arttırmaya koydu.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Dikkatli bir vatandaşın sitede görerek polise ihbar ettiği "dinamit satış ilanı" polisin müdahalesi sonucu siteden kaldırıldı.

Valle Sparebank Genel Müdürü meydana gelen olayın üzücü olduğunu belirterek, "Ama en önemlisi dinamitin satışının durdurulmuş ve herşeyin yoluna girmiş olması." diye konuştu.

"BU İNSANİ BİR HATA"

Dinamitin açık arttırmaya çıkarıldığı sitenin müdürü Kai Moller de, "Bu insani bir hata. Satışı yasal olmayan malların satış ilanlarını daha etkin bir şekilde kontrol etmek için gerekli önlemleri derhal yaşama geçireceğiz" dedi.

Polisten yapılan açıklamada da sözkonusu dinamitin satışının gerçekleşmemesi nedeniyle olay ile ilgili yasal soruşturma yapılmayacağı açıklandı.

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