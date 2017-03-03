Norveç nüfusunun yüzde 17’si göçmenlerden oluşuyor

Norveç İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl 26 bin 400 dış göçün yaşandığı Norveç’in 5 milyon olan nüfusunun 884 binini göçmen kökenliler oluşturuyor.

'GÖÇMEN KÖKENLİ' OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstatistiki verilerde Norveç’e göç eden kişilerle, göçmen bir anne-babadan doğanlar ‘göçmen kökenli’ olarak kabul ediliyor.

Yayınlanan verilere göre Suriyeliler geçen yıl ülkeye gelen göçmenlerin çoğunluğunu oluştururken, Polonya kökenliler 97 bin 200 nüfusla Norveç’li en büyük göçmen kökenli grubu olma özelliğini sürdürüyor.

LİTVANYA VE İSVEÇLİLER DE LİSTEDE VAR

İkinci ve üçüncü büyük göçmen kökenli grubu Litvanya ve İsveçliler oluştururken, Somalililer 29 bin kişiyle dördüncü kalabalık grubu oluşturuyor. Başkent Oslo’da ise 666 bin 800 kişi olan nüfusun yüzde 33’ü göçmen kökenlilerden oluşuyor.