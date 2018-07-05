Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Yunanistan 8 darbeciden üçüncüsüne de daha siyasi sığınma hakkı verdi.

Yunanistan'dan bir FETÖ'cüye daha sığınma hakkı

"Kanuni devrinin iki büyük siyaset yapıcısı, iki devlet adamı vardır. Biri Veziriazam İbrahim Paşa, diğeri de vezir, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa"

Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, PYD ve YPG'nin ülkenin dış menfaatlerini tehlikeye atan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olduğu tespitinde bulundu.

Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

"Duty Free" olarak bilinen gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan ürün teslimlerinin ÖTV'den istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almayan temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın adı ciddi bir şekilde final için geçmeye başladı.

1 Seni haber yapmayacağız Ketıl Seni başkan yaptırmayacağız diyen biri vardı sahi, nerede şimdi o?

2 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

3 Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinde gösterilen performanstan memnun olmayan isimler, Akşener'in gitmesini istiyor.

4 Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçan milyonlarca insan Türkiye'ye sığındı. Rejim, kaçanların geri dönmesini istiyor.

5 Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi de Millet İttifakı'nın son bulduğunu açıkladı.

6 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.