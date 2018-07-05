taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.322
USD
4,6514
EURO
5,4414
ALTIN
187,40
PETR
77,7800

Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan terörist, tedavi için gittiği Norveç'ten Türkiye'ye gönderildi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

27 yılın hesabını verme vakti geldi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen Gülizar Taşdemir, 27 yıl boyunca örgüt içerisinde Türk askerine karşı hain planlar yaptı.

TEDAVİYE GİTMİŞTİ

Kandil'de örgütün yuvalandığı pislik içerisindeki mağaralarda hastalık kapan Gülizar Taşdemir, tedavi olmak için Norveç'e gitti.

27 YILIN HESABINI VERECEK

Burada tedavisinin yanında örgüt propagandası yapmaya da devam eden PKK'lı Taşdemir'in planları istediği gibi gitmedi.

Norveç yetkili makamları, Gülizar Taşdemir'i Türk yargısına hesap vermek üzere Türkiye'ye gönderdi.

NE DE OLSA KANDİL'İN PARTİSİ

Terörist Taşdemir'in Türkiye'ye iade edilmesinin ardından örgütün siyasi kanadı HDP, sosyal medyadan karara tepki gösterilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

70
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

133
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

180
Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

67
Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

186
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

109
Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM