Norveç yargısı Breivik'le ilgili kararını verdi

Oslo'da 77 kişinin hayatını kaybettiği 242 kişinin ise yaralandığı terör saldırısından dolayı ülkedeki en ağır ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilen Breivik, cezaevi koşullarının insan haklarına aykırı olduğunu, cezaevindeki hücresinde ‘izole edilmesinin' Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nu ihlal ettiğini öne sürüyordu.

HÜKÜMET TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

İddiaları değerlendiren Oslo'daki mahkeme, Breivik'in üç odalı özel hücresindeki şartların ‘insanlık dışı veya aşağılayıcı' olduğuna karar vererek, Norveç hükümetinin Breivik'e 331 bin Norveç kronu (yaklaşık 115 bin Türk lirası) ödemesine hükmetmişti.

Ancak Norveç hükümeti bu kararı temyize götürdü. Bugün açıklanan temyiz kararında, 'Anders Behring Breivik herhangi bir işkenceye, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı muameleye tabi tutulmamıştır" denilerek Breivik'in haklarının ihlal edildiğine dair önceki kararı bozdu.

AVUKATI KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Breivik'in avukatı Oeystein Storrvik, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ve konuyu Norveç Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Storrvik, burada da sonucun değişmemesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini belirtti.