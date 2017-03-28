Norveç'e kaçan FETÖ'cü subayların eşleri de şüpheli

Avrupa ülkelerinden birbiri ardına FETÖ/ PDY mensupları için himaye mesajları gelirken son olarak Norveç, NATO’da görevli 4 subay ile bir askeri ataşenin sığınma başvurusunu kabul etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurtdışı askeri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Gazete Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 237 NATO subayı ve 165 askeri ataşe hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bu soruşturmanın şüphelileri arasında Norveç’in kısa süre önce iltica talebini kabul ettiği isimler de yer aldı. 5 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL ALDI

TSK’yı ele geçirmek için yıllarca sinsi bir şekilde çalışan FETÖ’nün, bu kapsamda öncelikle kurmaylık kadrolarını hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Örgütün kurmaylık sınavı sorularını mensuplarına dağıttığı, birçok ifadeye yansıdı. Örgüt bu sınav sayesinde TSK’nın üst yönetimine sızdı, bu isimlerse 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldı.

NORVEÇ'E SIĞINAN FETÖ'CÜ SUBAYLARIN BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Norveç’in iltica talebini kabul ettiği subaylardan darbe girişimine kadar Oslo’da askeri ataşe olarak görev yapan Kurmay Albay A.A.’nın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Norveç’in iltica talebini kabul ettiği diğer 4 subayın ise NATO Müşterek Harp Merkezi ile Müşterek Harekat Merkezi’nde görev yaptıkları belirlendi.

EŞLERİ DE KPSS SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Bunlardan Kurmay Yarbay Ö.F.S. ile Kurmay Binbaşı S.D.’nin eşlerinin 2010 KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığı tespit edildi. KPSS şüphelisi eşlerin SGK kayıtlarını da inceleyen savcılık, FETÖ ile iltisaklı okullarda çalıştıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin teröristbaşı Fethullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdıkları kayıtlara girdi.