taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Norveç'e kaçan FETÖ'cü subayların eşleri de şüpheli

Norveç'e kaçan FETÖ'cü 5 subaydan ikisinin eşlerinin 2010 KPSS soruşturmasında şüpheliler arasında olduğu saptandı.

28.03.2017 - 08:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Avrupa ülkelerinden birbiri ardına FETÖ/ PDY mensupları için himaye mesajları gelirken son olarak Norveç, NATO’da görevli 4 subay ile bir askeri ataşenin sığınma başvurusunu kabul etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurtdışı askeri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Gazete Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 237 NATO subayı ve 165 askeri ataşe hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bu soruşturmanın şüphelileri arasında Norveç’in kısa süre önce iltica talebini kabul ettiği isimler de yer aldı. 5 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL ALDI

TSK’yı ele geçirmek için yıllarca sinsi bir şekilde çalışan FETÖ’nün, bu kapsamda öncelikle kurmaylık kadrolarını hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Örgütün kurmaylık sınavı sorularını mensuplarına dağıttığı, birçok ifadeye yansıdı. Örgüt bu sınav sayesinde TSK’nın üst yönetimine sızdı, bu isimlerse 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldı.

NORVEÇ'E SIĞINAN FETÖ'CÜ SUBAYLARIN BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Norveç’in iltica talebini kabul ettiği subaylardan darbe girişimine kadar Oslo’da askeri ataşe olarak görev yapan Kurmay Albay A.A.’nın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Norveç’in iltica talebini kabul ettiği diğer 4 subayın ise NATO Müşterek Harp Merkezi ile Müşterek Harekat Merkezi’nde görev yaptıkları belirlendi.

EŞLERİ DE KPSS SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Bunlardan Kurmay Yarbay Ö.F.S. ile Kurmay Binbaşı S.D.’nin eşlerinin 2010 KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığı tespit edildi. KPSS şüphelisi eşlerin SGK kayıtlarını da inceleyen savcılık, FETÖ ile iltisaklı okullarda çalıştıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin teröristbaşı Fethullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdıkları kayıtlara girdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

34
Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

65
Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

16
Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

21
Yunan hastalar Türkiye'ye akın ediyor

Yunan hastalar Türkiye'ye akın ediyor

15
Veysi Kaynak: Hayır diyenler Türkiye düşmanlarına baksın

Veysi Kaynak: Hayır diyenler Türkiye düşmanlarına baksın

38
İsrail askeri Filistinli çocuğu yalın ayak sürükledi İZLE

İsrail askeri Filistinli çocuğu yalın ayak sürükledi İZLE

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM