Norveç'in başkenti Oslo'da terör alarmı

Oslo şehir merkezindeki Gronland mahallesinin geniş bir bölümü kapatıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Daha sonra Oslo polis teşkilatı, resmi Twitter sayfasında gözaltına alınan kişinin sorgulandıktan sonra gönderildiğini söyledi.

BOMBA İMHA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Görgü şahitleri, bölgeye çok sayıda polis arabası ve ambulans çağrıldığını bildirdi. Polis sözcüsü Svein Arild Jørundland, şüpheli görünümlü eşyaların Norveç başkentinin ana caddelerinden biri olan Grønlandsleiret'teki bir köprünün yakınında bulunduğunu ve olaya bir bomba imha ekibi gönderildiğini söyledi.