Norveç'in konuştuğu Müslüman genç

Norveç'te yaşayan Müslüman kızı Malika Bayan'ın gittiği kuaförde saç boyama isteği, türbanlı olduğu için reddedildi.

KUAFÖRÜ DİZE GETİRDİ

Bunun üzerine mahkemeye başvuran Malika Bayan, kuaförü mahkum ettirdi. Karardan sonra türbanını atarak paylaştığı fotoğraflarıyla ikinci kez Norveç kamuoyunun gündemine oturdu.

ARTIK TÜRBAN TAKMIYOR

Soyadını da ‘Faviano’ olarak değiştiren Malika hala inançlı olduğunu belirterek "Kişisel yaşantımda bir dizi gelişmeler oldu ve türban takmayı bıraktım. Şimdi kendi yolumu bulmak durumundayım.’’ dedi.

Malika Bayan'ın yeni hali FOTO GALERİ

‘’Daha önce türban hakkı için davalık olurken şimdi davayı kazandıktan sonra türbanı atmak çelişki değil mi?’’ sorusunu yanıt veren Malika "Evet ama ben hala türban kullanmasam da herkesin türban kullanma hakkını savunuyorum.’’ dedi.

Bugün de Norveç yüksek mahkemesi kuaförün itirazını reddederek 10.000 kron para cezasını onayladı.