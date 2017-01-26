Norveçli dünyanın en seksi itfaiyecisi

Norveçli 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliğiyle Instagram'da kendisine bir takipçi ordusu yaratmayı başardı.

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Bir kadın için pek de alışkın olunmayan itfaiyecilik mesleğini icra eden Narten, ayrıca fitness eğitmeni olarak da çalışıyor.

Daily Mail'in aktardığına göre, halihazırda itfaiyeci olarak çalışmasıyla şaşırtan Narten, ayrıca bir itfaiye aracını kaldırabilecek kadar da güçlü.

''HİÇ KADIN İTFAİYECİ OLUR MU''

Her zaman aktif olmayı sevdiğini belirten Narten 19 yaşındayken itfaiyeciyi olmaya karar vermiş. "İtfaiyeci olmak istediğimde annem 'Hiç kadın itfaiyeci olur mu?' diye sordu. Ben de 'Neden olmayayım' dedim. Birçok insan bunun havalı ve ilham verici olduğunu düşünüyor. Genel anlamda insanların tepkileri olumlu. Bu benim için de normal bir şey. İş dışındayken de giyinip kuşanmayı ve ‘kız gibi' olmayı seviyorum" dedi.

ERKEKLERE AYAK UYDURMAM GEREK

Narten spora olan ilgisini de şöyle açıkladı: "Vücudum hakkında daha çok bilgi edinip fitness'ın beni nasıl etkileyeceğini görmek istedim. Güçlü olup iyi bir vücuda sahip olmalıyım, erkeklere ayak uydurmam gerekiyor, iş arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var, aile gibiyiz.''





ERKEKLER İŞİMİ KORKUTUCU BULUYOR

Bazı erkeklerin işini korkutucu bulduğunu ve bunun kendisini caydırmadığını belirten Narten "Birçoğu da bunun etkileyici olduğu görüşünde, bazıları da korkuyor" dedi.