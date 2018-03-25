taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Norveçli gazeteci: YPG ülkemin desteğiyle katliam yapıyor

Gazeteci Lars Akerhaug, Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milislerinin Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef aldığını söyledi.

AA | 25.03.2018 - 07:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Akerhaug, Norveç'in politik gazetesi Minerva'da yazdığı makalede terör örgütü YPG/PKK'nın işlediği savaş suçlarına dikkati çekti.

"Suriye'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin arkasında YPG var" başlıklı makalesinde Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Norveçli gazeteci: YPG ülkemin desteğiyle katliam yapıyor

Norveçli gazeteci Lars Akerhaug

MUHALİF KÜRTLERE İŞKENCE VE ÖLÜM

Akerhaug, YPG'nin muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdığı, öldürdüğü ve işkence ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Af Örgütü'nün bu yöndeki tespitine atıfta bulundu.

Akerhaug, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde "etnik temizlik amaçlı katliam" yaptığını vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump, transseksüellerin ABD ordusuna girmesini yasakladı
ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.
Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi
Atina Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra FETÖ'cü olduklarını itiraf eden 3 Türk kökenli ABD vatandaşı, Yunanistan'dan sınır dışı edildi.
Kerkük'te bombalı saldırı
Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Putin Time dergisine taçla kapak oldu
Amerikan Time dergisi, 2 Nisan tarihli yeni sayısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i başına çar tacı geçirilmiş bir portre ile kapak yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

32
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

22
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

51
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

9
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

84
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

72
Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM