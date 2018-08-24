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Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu

Norveç’in TV2 kanalındaki bi talk show programında sunuculuk yapan Linn Wiik, yayın esnasında yerinden hızla kalkarak konuğu Vegard Harm’ın üzerine kustu.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 14:49..
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Norveç'te yayın yapan bir televizyon kanalında sunucunun başına oldukça kötü bir durum geldi. Sonradan hamile olduğu ortaya çıkan kadın sunucu, hamileliliği nedeniyle istifra nöbeti geçirdi. Hem de tam konuğunun üzerine...

Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu

Norveçli sunucu, konuğunun üstüne kustu VİDEO

KONUĞUNUN ÜZERİNE KUSTU

Videoda, Wiik'in önce biraz su içtiği, ardından öne doğru fırlayarak konuk Vegard Harm'ın üzerine kustuğu görülüyor. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Harm'ın ise şaşkınlığını attıktan sonra hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu

Wiik, "Midem biraz bulanmıştı ve su içmemin yardımcı olacağını düşündüm, ama bunun tam tersi oldu" dedi.

Hamile olduğu öğrenilen sunucu, "Hamileliğimi insanlara bu şekilde anlatmayı planlamamıştım" yorumunda bulundu.

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