Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu

Norveç'te yayın yapan bir televizyon kanalında sunucunun başına oldukça kötü bir durum geldi. Sonradan hamile olduğu ortaya çıkan kadın sunucu, hamileliliği nedeniyle istifra nöbeti geçirdi. Hem de tam konuğunun üzerine...

Norveçli sunucu, konuğunun üstüne kustu VİDEO



KONUĞUNUN ÜZERİNE KUSTU

Videoda, Wiik'in önce biraz su içtiği, ardından öne doğru fırlayarak konuk Vegard Harm'ın üzerine kustuğu görülüyor. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Harm'ın ise şaşkınlığını attıktan sonra hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Wiik, "Midem biraz bulanmıştı ve su içmemin yardımcı olacağını düşündüm, ama bunun tam tersi oldu" dedi.

Hamile olduğu öğrenilen sunucu, "Hamileliğimi insanlara bu şekilde anlatmayı planlamamıştım" yorumunda bulundu.