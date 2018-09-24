taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3033
Euro
7.40925
Altın
1196.27
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.729

Norveç’te casusluk iddiasıyla bir Rus gözaltına alındı

Bir Rus vatandaşı, havalimanında pasaport kontrolü sırasında casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İHA | 24.09.2018 - 06:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

norveç

Oslo’da Havaalanı sırasında 51 yaşındaki bir Rus’un gözaltına alınması yeni bir casus krizini başlattı. İddialara göre Oslo’da Havaalanında bir Rus, Norveç polisi tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi ilk etapta anlaşılamadı. Rus Konsolosluğunun başlattığı çalışmayla şahsın “casus” olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Norveç basınına düşünce bir anda Norveç ve Rusya gündemi yeni bir casus kriziyle karşı karşıya kaldı. Olay üzerine ilk açıklama Rusya’dan geldi.

GÖZALTI DOĞRULANDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’da bulunan Rusya Konsolosluğu’nun çalışma bilgilerine dayanarak gözaltı işlemini teyit etti. Norveç’te bulunan Rus konsolosluğu ise 51 yaşındaki Rus vatandaşının “casusluk” şüphesiyle gözaltına alındığını, Rusya tarafının konuyla yakından ilgilendiğini duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin avukatı gözaltı gerekçesini anlayamadıklarını, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. Avukatın iddiasına göre gözaltına alınan kişinin bilgisayar, telefon ve fotoğraf makinesi gibi birçok elektronik aletine el konularak incelemeye alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahsın daha önce Norveç parlamentosunda ‘dijitalleşme’ konulu bir seminere katılımından sonra istihbarat çalışmalarına başladığı iddia ediliyor. Diğer taraftan Norveç haber ajansı NTB, Norveç kaynaklarına dayandırdığı haberde gözaltındaki kişinin Norveç polisi ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya tarafının olayı yakından takip ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Rusya’da bir Norveç vatandaşı, Rus donanmasına ait gizli bilgileri CIA’a aktarmakla suçlanıp tutuklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

27
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

18
Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Lugano Fenerbahçe'yi ziyaret etti

27
Tanzanya'da feribot faciası: 224 ölü

Tanzanya'da feribot faciası: 224 ölü

6
Mahalle kıraathanesinde internetle tanıştılar

Mahalle kıraathanesinde internetle tanıştılar

10
Ukrayna gemileri Rus deniz sularında ilerliyor

Ukrayna gemileri Rus deniz sularında ilerliyor

5
ABD'den İran'a: Aynaya bakın

ABD'den İran'a: Aynaya bakın

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM