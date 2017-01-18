Norveç'te dizel araçlara yasak geldi

Norveç'in Oslo belediyesi kentteki hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması sabah 06:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında yasaklandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNA TUTULDU

Dünden itibaren geçerli olan dizel araç yasağının süresi henüz belli değil. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise yasak kararından istisna tutuldu.

YASAĞA UYMAYANA 177 DOLAR CEZA KESİLECEK

Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler bin 500 Norveç Kronu (177 dolar) ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Yasağın ilk günü olan dün denetimlere başlayan belediye ekipleri bugün yasağa uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak bugünden sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti.