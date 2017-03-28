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Norveç'te 'Gemi Tüneli' inşa edilecek

Norveç'in Stad Yarımadası'nda yapılacak olan tünelin, en tehlikeli yerlerinden birini daha güvenli hale getirmesi planlanıyor.

28.03.2017 - 09:00
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Norveç bölgenin en tehlikeli kıyı şeritlerinden birine sahip… Norveç Denizi ile Kuzey Denizi’nin buluştuğu noktada yer alan Stad Yarımadası sularında büyük türbülanslar meydana geliyor. Bu sulardan geçenler ölümle burun buruna geliyor.

Norveç'te 'Gemi Tüneli' inşa edilecek

DÜNYADA BİR İLK

Durum böyle olunca Norveç Kıyı Yönetimi 272 milyon dolara mal olacak. Dünyada bir ilk olan gemi tüneli projesini hayata geçirdi.

Norveç'te 'Gemi Tüneli' inşa edilecek

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR TÜNEL

Yetkililer 2018 yılında çalışmaların başlayacağını duyurdu ve eşi benzeri olmayan gemi tüneliyle ilgili görsel malzemeleri basınla paylaştı.

Norveç'te 'Gemi Tüneli' inşa edilecek

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