Norveç'te göç karşıtı partili bakanın İranlı sevgilisi

Göç karşıtı İlerleme Partisi’nin Başkan Yardımcısı olan Sandberg, İran doğumlu Bahareh Letnes ile birlikte olduğu için de eleştiri oklarının hedefinde.

HABER VERMEDEN İRAN'A GİTTİ

Buna göre 58 yaşındaki Sandberg, 10 yıl önce Norveç’te oturma hakkı kazanan İran doğumlu sevgilisiyle geçen ay İran’a tatile gitti. Çalışma arkadaşlarına nereye gittiğine dair bilgi vermeyen bakanın, devletin temin ettiği akıllı telefonu da yanında götürdüğü ortaya çıktı.

Ulusal güvenliği tehdit edici olduğu gerekçesiyle Sandberg, tepki çekerken Başbakan Erna Solberg, telefonunun polis tarafından incelemeden geçirilmesini istedi. Sandberg istifasını açıklarken yerine partiden Harald Tom Nesvik’in geleceği bildirildi.

KIZ ARKADAŞI ÜLKESİNİ GÜZELLİK YARIŞMALARINDA TEMSİL ETMİŞTİ

Sandberg göçmen karşıtı bir partiden olsa da kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı Letnes ülkesinde zorla evlendirilmekten endişe ettiği gerekçesiyle 2008'de 16 yaşındayken Norveç'e siyasi iltica başvurusunda bulunmuş ve o tarihten bu yana bu ülkede yaşamaya başlamıış bir isim.

Balık ihracatı yapan bir şirketi olduğu belirtilen genç kadın seyahatlerinin basına yansıması sonrası ölüm tehditleri de aldığını söylemişti. Letnes ayrıca ülkesini Miss İran 2013, Miss Globe İran 2014 ve Miss Grand Internatıonal İran 2014'te temsil etmişti.