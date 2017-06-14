Norveç'te okullarda burka ve peçe yasağı

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Roe, burka ve peçe gibi yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan yasa tasarısının bakanlar kurlu tarafından onaylandığını ve yazdan sonra uygulamaya konulacağını belirtti.

Kararı öğrencilerin başarısını artırmak için aldıklarını ifade eden Roe, "Yüzü tamamen kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim zorluğu yaşıyor. Öğrencilerin başarılarının artması için öğretmenlerin daha iyi iletişim kurması lazım. Bu yüzden yüzü kapatan bütün nesneleri yasaklama kararı aldık'' dedi. Roe, yasağa uymayanlara herhangi bir ceza getirilmeyeceğini sözlerine ekledi.

YASAK, İSVEÇTE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan 2006 yılında diğer İskandinavya ülkesi İsveç'te aynı yasak gündeme gelmiş ve okullarda ayrımcılığı tetikleyeceği endişesiyle yasa kabul edilmemişti. Okullar Genel Müdürlüğü (Skolverket) tarafından yapılan açıklamada, ''Okullarda dini nedenlerden dolayı yüzü kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim kurması zorlaşsa da burka ve peçenin ayrımcılığı tetikleyeceği için yasaklanması uygun değil. Bunun yerine öğretmenler farklı metotlar geliştirerek öğrencilerle daha iyi iletişim kurmalı'' ifadesi kullanılmıştı.