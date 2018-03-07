Norveç'te polise saldıran PKK yandaşı tutuklandı

40 kişilik PKK yandaşı Norveç'in başkenti Oslo'da izinsiz gösteri düzenledi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine saldıran terör destekçilerinden bazıları gözaltına alındı.

TERÖR DESTEKÇİSİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis, gösteriye izin vermeyince grup arasındaki bir kişi polislerden birine yumruk attı. Norveç’in Vartoslo gazetesine açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğü’nden Magnus Strande, gösterinin izinsiz olduğunu ve bu nedenle gösteriye izin vermediklerini söyledi.

Gösteriyi engellemek isteyen bir polis memurunun da saldırıya uğradığını kaydeden Strande, polis memurunun hafif yaralandığı ve saldırganın da tutuklandığını belirtti.