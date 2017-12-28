Nostaljik tramvay raylarla tekrar buluştu

5,202 kez izlendi

Gökyüzünde beliren üç güneş

15,950 kez izlendi

1,357 kez izlendi

Şırnak’ta 10 bin aile kömür yardımı yapılıyor

2,004 kez izlendi

6,076 kez izlendi

Erdoğan: Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir

1,934 kez izlendi

1,445 kez izlendi

Talasemi, halk arasında 'Akdeniz anemisi' olarak bilinen kan hastalığıdır.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yılbaşında İran vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemesi istendi.

Etrafınızdakileri şaşırtmak için yağmur damlası pastasını deneyebilirsiniz.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Antalya'da yabancı gelinler Türk kahvesi için yarıştı

ABD ile Türkiye arasındaki krizde yumuşama süreci başlamıştı. Türk vatandaşlarına vize kısıtlı olarak veriyordu. Büyükelçilik, randevu kısıtlamasını tamamen kaldırdı. Vize krizi sona erdi.

ABD ile vize krizi çözüldü

1 2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları 2018 yılında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. Emekli memurlar ise en az 1.964 lira alacak.

2 Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama Afrika seyahatinde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün KHK eleştirisini "üzücü" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Arınç'ın retweetleriyle konunun farklı bir yere taşındığına dikkat çekti

3 Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan ziyaretinde Sevakin Adası'nı inşa ve ihya edilmesi için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Böylelikle Türkiye'den umreye, Sevakin Adası'ndan deniz yoluyla gidilebilecek.

4 Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret Türkiye ile Sudan'ın yakınlaşması hakkında konuşan Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, gelişmelerin faturasını ödemeye hazır oldukların dile getirdi.

5 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu 7 Aralık'ta gözaltına alınan ve İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi, ailesine kavuştu.

6 Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde Mısır'da darbeci Sisi'ye yakın medya kuruluşları, Türkiye'nin bu adımıyla ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini savundu.