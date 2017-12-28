İstiklal Caddesi’nde başlatılan çalışmalarda sona gelinirken, bu çalışmalar kapsamında seferleri kaldırılan Nostaljik tramvay, dün gece test sürüşü için Taksim Meydan’a getirildi.
TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK
Taksim Meydan’a getirilen nostaljik tramvayın ray ve elektrik düzenlemesi çalışmalarının bitirilmesinin ardından test sürüşlerini başlanacağı öğrenildi.
Nostaljik Tramvay raylarla tekrar buluştu İZLE
YILBAŞINDAN ÖNCE BAŞLANACAK
19 Ocak’tan bu yana sefer yapmayan tramvayların bakım ve onarımlarının yapılarak yeni seferlere hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak son kontrollerin ardından yılbaşından önce nostaljik tramvayın seferlerine başlaması hedefleniyor.