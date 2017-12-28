taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.252
USD
3,8089
EURO
4,5513
ALTIN
158,04
PETR
66,0000

Nostaljik tramvay raylarla tekrar buluştu

Nostaljik tramvay, test sürüşü için Taksim Meydan’ına getirildi.

İHA | 28.12.2017 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Projeler

İstiklal Caddesi’nde başlatılan çalışmalarda sona gelinirken, bu çalışmalar kapsamında seferleri kaldırılan Nostaljik tramvay, dün gece test sürüşü için Taksim Meydan’a getirildi.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

Taksim Meydan’a getirilen nostaljik tramvayın ray ve elektrik düzenlemesi çalışmalarının bitirilmesinin ardından test sürüşlerini başlanacağı öğrenildi.

Nostaljik Tramvay raylarla tekrar buluştu İZLE

Nostaljik tramvay raylarla tekrar buluştu

YILBAŞINDAN ÖNCE BAŞLANACAK

19 Ocak’tan bu yana sefer yapmayan tramvayların bakım ve onarımlarının yapılarak yeni seferlere hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak son kontrollerin ardından yılbaşından önce nostaljik tramvayın seferlerine başlaması hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Beykoz sahili genişliyor
“Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi"yle birlikte sahilde 15- 17 metrelik ek alan oluşturulacak.
Beykoz sahili genişliyor
“Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi"yle birlikte, sahilde 15-17 metrelik ek alan oluşturulacak.
Nostaljik tramvay planlanan tarihte hizmete giremeyecek
Taksim’de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır seferleri durdurulan ve yarın kısmi olarak açılması planlanan nostaljik tramvay hizmete giremeyecek.
Topkapı Sarayı 300 milyonluk bütçeyle yeniden ayağa kalktı
Topkapı Sarayı 27 kalemde sürdürülen yaklaşık 300 milyon liralık bütçeyle yeniden ayağa kaldırılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

390
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

158
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

176
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

155
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

57
IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi

32
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM