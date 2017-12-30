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Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

Türkiye'nin simgesi haline gelen 'nostaljik tramvay' bugün hizmete sunulacak.

DHA | 30.12.2017 - 14:36..
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İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay seferleri, bugün yeniden başlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Taksim-Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla hizmete girecek. İstiklal Caddesi boyunca uzanan raylardaki temizlik çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

"İSTANBUL'UN AŞKIDIR TRAMVAY"

Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul'un aşkıdır tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar, fotoğraf çektirmek isteyenler, sıraya girdi. Tramvaylar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün Taksim Meydanı'na getirilmiş ve üstleri brandalarla örtülmüştü. Deneme seferleri tamamlanan tramvayların, bugünkü açılışın ardından yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

NOSTALJİK TRAMVAYIN TARİHÇESİ

İETT'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, nostaljik tramvayın tarihçesi şöyle:"Şehir içi toplu taşımanın en önemli unsurları arasında yer alan tramvaylar, 1852'de Amerika'da (Brodway), 1855'de Fransa'da (Paris) ve giderek diğer Avrupa şehirlerinde de kullanılmaya başlandı. İstanbul’da tramvay inşaatı Kostantin Karapano Efendi'ye verilen imtiyaz neticesinde gerçekleşti ve ilk hat 31 Temmuz 1871 tarihinde Azapkapı-Beşiktaş arasında, Tophane’de yapılan törenle hizmete açıldı. 30 Ağustos 1869 tarihli "Dersaadet’te Tramvay ve Tesis İnşaası’na Dair Sözleşme” ile İstanbul caddelerinde yolcu ve eşya taşımacılığı için demir yolu yapılarak hayvanların çektiği araba işletmeciliği, 40 yıl süreyle Karapano Efendi’nin kurduğu "İstanbul Tramvay Şirketi’ ne verildi. İlerleyen yıllarda faaliyet alanı genişleyen şirket, 1881’den itibaren ‘Dersaadet Tramvay Şirketi’ olarak anılmaya başlandı.

Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

YENİDEN BAŞLAYAN SEFERLERLE TÜRKİYE'NİN SİMGESİ HÂLİNE GELDİ

1989 yılında müzede bulunan eski vagonların restore edilmesi suretiyle elektrikli tramvayın sembolik bir hatta nostaljik amaçlı olarak yeniden hizmete girmesi gündeme geldi. Bunun için de en uygun yer olarak yayalaştırma çalışmaları süren İstiklal Caddesi uygun görüldü. Böylece bugünkü nostaljik tramvay Taksim-Tünel hattında işlemeye başladı. Kırmızı-beyaz rengi ve orijinal haliyle kısa sürede benimsenen nostaljik tramvay, sadece İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’nun değil İstanbul, hatta Türkiye’nin simgesi haline geldi.

Elektrikli tramvayların günümüzdeki temsilcisi ve canlı örneği olan nostaljik tramvay Taksim-Tünel arasında bin 870 metrelik hat üzerinde günde 2 bin 500 yolcu taşıyarak, 1990 yılının sonlarında Taksim-Tünel arasında tekrar işletmeye alınan nostaljik tramvay, sadece İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’nun değil İstanbul’un, hatta Türkiye’nin simgesi haline geldi.

Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

Nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

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