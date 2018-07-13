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Nostaljik tramvayda 'ayağa basma' kavgası çıktı

İstiklal Caddesi'nde çalışan nostaljik tramvayda dün ayağa basma kavgası çıkınca iki grup birbirine girdi.

İHA | 13.07.2018 - 09:55..
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Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de olduğu kadınlar arasında 'ayağa basma' kavgası yaşandı. Kadınlardan biri bastonla saldırınca ortalık karıştı.

Nostaljik tramvayda 'ayağa basma' kavgası çıktı

TARTIŞMA BAŞLADI

Kavgaya Taksim’de görevli Özel Harekat Polisleri müdahale ederken kadınlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu. Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de bulunduğu kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Nostaljik tramvayda 'ayağa basma' kavgası çıktı ViDEO

'POLİS' DİYE BAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre elinde bastonu bulunan Mısırlı kadın turist Nostaljik Tramvay’a bineceği esnada bir kadınının ayağına bastı. İki grup arasında daha sonra sözlü tartışma başladı. Mısırlı kadın turistlerin Türkçe olarak ‘polis’ diye bağırması üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri geldi.

Nostaljik tramvayda 'ayağa basma' kavgası çıktı

İKİ GRUP SESSİZCE DAĞILDI

Kadınlardan biri kavgada bastonla saldırınca bir anda ortalık karıştı. Kadınların bazıları gözyaşlarına boğuldu. Grubu sakinleştirmeye çalışan Güven Timleri daha sonra turistleri Nostaljik Tramvay’dan indirdi.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan iki grup daha sonra sessizce dağıldı. Nostaljik Tramvay’daki turistlerin kavgasını vatandaşların film izler gibi izlemesi kameralara yansıdı.

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