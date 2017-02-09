Not bırakıp sırra kadem basan emekli çiftten acı haber

Çeşme Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçedeki bir otelde kalan emekli öğretmen Ülker ve Altan Çetin çifti, 6 Şubat'ta otel odasına bir not bıraktıktan sonra gece saatlerinde otelden ayrıldı.
KANSER OLDUKLARI ANLAŞILDI
Notu okuyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, notta çiftin kanser hastası olduklarını ve mal varlıklarını hayır kurumlarına bağışladıklarını yazdıklarını gördü.
ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR
Ölümlerinden kimsenin sorumlu olmadığını yazan çift, cesetlerinin kadavra olarak bağışlanmasını da istedi.