Not verme sistemini bulan öğretmen: William Farish

Hani üniversite yıllarının bol kahveli/sigaralı uykusuz geceleri olurdu. Yıl boyu yan gelip yatanların tek bir marifeti vardı hani; son haftaya, hatta son güne bıraktıkları sınava hazırlık dönemini hasarsız atlatabilmek. İşte size o uykusuz geçen gecelerin sorumlusu olan herifi bulduk: William Farish.



Not sistemi gelmeden önce bu insanlar neye göre derecelendiriliyordu derseniz; eğitim gördükleri öğretim üyeleri ve kabiliyetlerine göre sınıflanıyorlardı. Cambridge Üniversite'nde özel ders veren bir kimyager olan William Farish, 1792 yılında ortaya bir fikir attı; “Öğrencilere not verelim". İşte öğrencilerin not ile imtihanı böyle başladı. Ardından da sınavlar...

WİLLİAM FARİSH KİMDİR?

Hepimizin muzdarip olduğu eğitim hayatımız boyunca bizleri not sistemine tabii tutan kimyager William Farish, dönemin en zeki ve kültürlü öğretmenlerinden biriydi. Ayrıca Virginia Üniversitesi'nin de kurucusuydu. Kimya dersi öğretmenliği yaptığı dönemde, eğitim sistemindeki dağınık ve tutarsız işleyiş canını sıkmaya başlamıştı.

ÖĞRETMENİN İSMİNE GÖRE İŞ BULUNUYORDU

Not sisteminden önceki düzene göre bir öğrenci mezun olduğunda, işverene ispat olarak gösterdiği kanıt not ortalaması ya da eğitim gördüğü okul değil, ders aldığı öğretmenin ismi oluyordu.

NE KADAR ÖĞRENCİ, O KADAR PARA

Bu sırada William Farish 1792 yılında İngiltere Cambridge Üniversitesi'nde özel ders veren bir hocaydı. O dönemde eğitim sektörü, endüstri devriminin etkisiyle parça başı iş mantığına dayanıyordu. Öğretmenler sabit maaş yerine, öğrenci sayılarına göre para alıyorlardı. Yani daha fazla öğrenci, daha fazla maaş demekti. Ayrıca tek tek öğrencilerle ilgilenme derdi de olmayacaktı. İşte bu iki düşüncenin cazibesi, Farish'in aklına hepimizin hayatını karartan o fikri getirdi: Not sistemi.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE İLK ‘NOT SİSTEMİ’

İlk başta endüstri sektöründe kullanılan not dalgası, eğitim sektörüne de sıçramış oldu. Not sistemi aslında olmayan bir sistem değildi, sadece eğitim alanında uygulanması bir ilk olacaktı. Birçok öğrenciye ders vermeye başlayan kimyager William Farish, öğrencilerinin performansına not vermeye karar veriyor; böylece hafızasından çok kağıt kullanmaya başlıyor. Artık bir öğrencinin dersi anlayıp anlamadığı için onunla muhatap olması gerekmiyordu, not sistemi sayesinde her öğrencisini kolayca takip edebiliyordu.

PARAYA PARA DEMEDİ

Mümkün olan en fazla sayıda öğrenci ile çalışarak daha çok para kazanmanın peşinde olan kimyager, tanımadığı, okulda okumayan öğrencilerle de çalışmaya başlayınca, paraya para demedi. Bazı kaynaklara göre William Falish, yazılı sınavın da ilk temsilcisi olarak kabul ediliyor.