Notabene Yayınları'ndan daha önce yayımlanan üç kitap

Daha önce yeni baskısı yapılan ve ilk defa okuyucularla buluşan kitaplar okuyucuları bekliyor. Kitap raflarında yerini alan üç yeni kitap Notabene etiketiyle okurların beğenisine sunuldu.

ENGİN GÜNAY - KARTALLİMENİ

Kartalimeni, bir ahde vefa kitabı olmasının yanı sıra, çıkılan tüm yolların sonunda kaçınılmaz olarak hesaplaşılan geçmişin ve o geçmişteki kırılma anının hikayesini okurla paylaşmakta, yazarın güçlü kurgusu ve sarsıcı anlatımıyla okuru, kendisiyle ve ülkenin yakın geçmişiyle de yüzleştirmektedir.



Eski bir balıkçı kasabası olan Kartalimeni, kentleşmenin girdabında hızla kendini yitirirken, bu semtin gençleri, aşıkları, delileri ve romanın ana kahramanları olan üç arkadaşın, yani “trio”nun da hayatı kaçınılmaz olarak değişecektir. Aslında bütün memleket değişmektedir. Kitlesel göç dalgalarıyla büyümüş ve Anadolulaşmış olan İstanbul gibi ülke de kaynamakta, 12 Eylül darbesine doğru ilerleyen süreçte herkes kendini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır.





Engin Günay Kartalimeni’de bir semti ve o semtin gözünden 70'li yılların İstanbul’unu anlatırken, diğer yandan da kahramanları dönemin yakıcı siyasi atmosferi içinde politikleşmiş genç insanlar olan sarsıcı bir hikayeyi okurla paylaşmaktadır. Yaşanmış olaylar edebiyat diliyle anlatıldığında daha mı acıtıcı olur? Gerçek nerede biter, kurgu nerede başlar? Yaşanan olayların tanıkları kimlerdir? Engin Günay, Kartalimeni’de söz konusu atmosfer içinde yaşanmış bir kaybı anlatırken, tüm bu soruların cevaplarını da okura bırakıyor.

ERİK OLİN WRİGHT - SINIFLAR

Sınıflar, açımlamasındaki duruluğu, araştırmaya yönelimi ve sosyolojik teori ve bulguların siyaset, tarih ve felsefeyle olan geniş ilişkisine gösterdiği ilgiyle sivrilmişti. Bu nitelikler elinizdeki derlemede de bulunmaktadır. Sınıflar’ı okumamış olan ya da ona dair hafızalarını tazelemek isteyen okurlar, onun başlıca tezlerini Birinci Bölüm’de özet olarak bulacaktır. SINIFLAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR Siyasal partilerin, sendikaların ya da mücadele örgütlerinin tümü de içinde işgördükleri bir toplum haritasına gerek duyarlar ve bugün toplumsal farklılaşmanın ve eşitsizliğin sürüp gitmesi kadar tartışmalı pek az mesele söz konusudur. Toplumsal dönüşüm arayışında olanlar hangi müttefikleri arayabilirler ve toplumsal ilişkilerin hâkim örüntüsüne meydan okunduğunda hangi çıkarlar söz konusudur? “Sınıflar Üzerine Tartışmalar”a katkıda bulunanlar mevcut sosyolojik modellerin yeterliliğiyle olduğu kadar bu meselelerle de ilgilenmektedirler. KİTAP FARKLI BAKIŞ AÇILARI SUNUYOR Wright’ın orijinal eseri, sınıf teorisini tarihsel gelişmeyle ve değişik ana toplumsal sınıfların farklı çıkarları, bakış açıları ve potansiyeliyle ilişkilendirmek üzere Marksist ve Weberci fikirlerden yararlanmıştır. Bireylerin yalnızca bir toplumsal sınıfa uygun düşmek zorunda olmadıkları ve bazılarının kendilerini farklı sınıfsal konumların kesişmesinde bulduğu aslında bir dizi ‘çelişkili sınıfsal mevki’nin olduğu konusundaki ısrar, Wright’ın en orijinal algılayışlarından birini oluşturmaktadır.Wright, bu verimli düşünceyi, elinizdeki kitabın Sekizinci Bölümü’nde üstüne basılarak yeniden formüle edilmiş olarak sürdürmektedir. “Sınıflar Üzerine Tartışmalar”, aynı zamanda ön-kavramları yeniden inceleme ve argümanı empirik testlere tabi tutma yönünde bir istekliliğin de söz konusu olduğu akademik -ve politik- bir tartışmanın örneğidir. NİBEL GENÇ - MISIR KOÇANLARINI KIZARTAN KOKU Nibel Genç, cezaevinde yirmi küsur yılını geride bırakmış siyasi kadın mahpuslardan. “Az kaldı”, demişti bana Bakırköy Cezaevi’ndeki koğuşun avlusunda birlikte volta atarken, pardon yürürken, “yalnızca yedi yıl”. Bu sözün olası etkisini fazlasıyla seziyor elbette. Zaten esasen sözler dünyasının insanı o. Adını, “Kıyıya Vuran Dalgalar” adlı ortak kitaptan hatırlayabilirsiniz.

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