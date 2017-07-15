NOTAM nedir

NOTAM'ın açılımı; "Notice to airman" olarak yer alır.

NOTAM NEDİR?

NOTAM; uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, kolaylık, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan İLANDIR.

KAPALI PİST BİLGİLERİ YER ALIR

Pilotlar, her uçuş öncesinde brifing ofislerinden ya da dispeçerlerden gidecekleri yol ve meydan hakkında yayınlanmış olan bültenleri yani notamları alır, kısıtlayıcı bölümlerini özellikle işaretlerler. Örneğin kapalı bir pist, arızalı bir seyrüsefer cihazı, askeri bir tatbikat veya pist civarındaki bir veya birkaç vinç notamın konusunu oluşturabilir.