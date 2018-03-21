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Notre Dame de Paris Müzikali İstanbul’da

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi “Notre Dame’ın Kamburu”ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

İHA | 21.03.2018 - 09:16..
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Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi 'Notre Dame’ın Kamburu'ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da, cuma akşamı perde açtı.

Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ve Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran müzikal, orijinal dili olan Fransızca’da sanatseverlerle buluştu.

İlk olarak 1998 yılında Paris’te perde açan dünyaca ünlü müzikal Notre Dame de Paris, Victor Hugo’nun kült eserinden uyarlandı.

Notre Dame de Paris Müzikali İstanbul’da

BELLE'İ BİR DE FRANSIZCA DİNLEYİN

Modern yapımın çok sevilen müzikleri Riccardo Cocciante’ye, sözleri ise Luc Plamondon’a ait. Sanatseverler, müzikalde Belle, Vivre Le Temps Des Cathédrales gibi unutulmaz şarkıları orijinal dili Fransızca’da canlı dinleme şansı buluyor.

Toplam 12 milyondan fazla bilet, 10 milyondan fazla DVD ve CD satan ve 8 dilde, 20 ülkede, 4 bin 500’den fazla defa sahnelenen müzikal, bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

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