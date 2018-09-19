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Nötron yıldızında olağan dışı kızılötesi yayılım gözlendi

ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ile Türkiye'nin Sabancı Üniversitesinden bilim insanları, bir nötron yıldızında olağan dışı kızıl ötesi emisyon yayılımı olduğunu belirledi.

AA | 19.09.2018 - 01:05..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ile Türkiye'nin Sabancı Üniversitesinden bilim insanları, "RX J0806.4-4123" adlı nötron yıldızının kızıl ötesi ışınlarının 28 milyar kilometre mesafeye kadar yayıldığını gözledi.

BİR NÖTRON YILDIZINDAKİ EN GENİŞ YAYILIM

Hubble Uzay Teleskobu'nun kızıl ötesi enstrümanları kullanılarak yapılan gözlem, bugüne dek bir nötron yıldızında tespit edilen en geniş ölçekli yayılım olarak kayda geçti.

Gök bilimciler, söz konusu etkinin iki sebepten kaynaklanabileceğini belirtti.

Yıldızın çevresinde oluşan toz diskinin kızıl ötesi ışınları büyüteç etkisiyle çevreye doğru yaymış olabileceği ifade edildi. Öte yandan yıldızdan yayılan enerji yüklü rüzgarın komşu nötron yıldızları ile ara bölgedeki gazlarla etkileşerek kızıl ötesi yayılmayı uzatmış olabileceği de bildirildi.

Nötron yıldızında olağan dışı kızılötesi yayılım gözlendi

TÜRK ARAŞTIRMACILARDAN VE TÜRKİYE'DEN DESTEK

Araştırma ekibinde Sabancı Üniversitesinden gök bilimciler Ünal Ertan ve Şirin Çalışkan yer aldı.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen araştırmanın sonuçları, "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Nötron yıldızları normal yıldızların çekirdek bölgesinin göçmesiyle oluşuyor. Sürekli değişen titrek bir ışık yaydığından bu tür yıldızlara "pulsar" (atarca) adı veriliyor.

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