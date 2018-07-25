Nouma'dan Türkiye'ye övgü

Beşiktaş taraftarının gözdesi, eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Bodrum'da çıktığı sahneden dans edip ve DJ'lik yaparak hünerlerini gösterdi. Yerli ve yabancı turistlere eğlenceli dakikalar yaşatan Nouma “Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

"PARİS'TE DOĞDUM AMA İSTANBUL VE BODRUM'U SEVERİM"

Sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nouma sevenleri ile bol bol selfie çekildi. Bir an olsun yerinde duramayan Nouma yaptığı DJ'likle görenleri hayrete düşürdü. Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile sohbet eden Nouma, “Ben Paris’te doğdum ama İstanbul’u ve Bodrum’u çok severim. Bir evim İstanbul, diğer evim Bodrum oldu” diye ekledi.

"TEMBEL BİRİ DEĞİLİM"

Ailesini özlediğini bahsettiği sırada basın mensuplarının “İlerleyen dönemlerde aileni yaşamak için Bodrum’a getirir misin?” sorusu üzerine Nouma, “Ben ailemi, çocuklarımı çok özledim. Bodrum küçük bir şehir ama burada her şey var. Bodrum Nice, Cannes, Montpellier gibi kentlere çok benziyor. İnşallah ileride buraya gelirler. Ben çalışmayı çok seviyorum, tembel biri değilim. Çok yerde çalışıyorum ama Pasha benim için çok özel. Burası ailem gibi” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Sözlerinin sonuna doğru Türkiye'yi çok sevdiğini burada hayatın kolay olduğunu söyleyen Nouma, “Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Benim çocuklarım ne zaman Fransa’dan Türkiye’ye gelseler çok mutlu oluyorlar. Çünkü burada hayat daha kolay, daha güzel, daha egzotik. O yüzden Türkiye’yi çok seviyorum" açıklamasında bulundu.