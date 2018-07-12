Almanya’da aralarında 8 Türk vatandaşının da olduğu toplam 10 kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü NSU davası sonuçlandı. Irkçı NSU terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında Almanya’da çeşitli şehirlerde 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanmıştı. Mahkeme NSU’nun işlediği suçlarda suç ortaklığı yapan baş zanlı Beate Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezası verirken, örgüte yardım ve yataklık eden Ralf Wohlleben’e 10, Andre Emminger’e 2,5 ve Holger G.’ye 3 yıl hapis cezası verdi.

NSU davası kararları Berlin’de protesto edildi VİDEO



VERİLEN CEZALAR AZ BULUNDU

Verilen cezaları az bulan ve bu önemli davanın yetkililerce örtbas edilmek istendiğine inanan Berlinliler tepkilerini Platz der Luftbrücke Meydanı’nda düzenledikleri bir mitingle gösterdi. “Bu Dava Burada Bitmez” başlığı altında düzenlenen mitingde yapılan konuşmalarda, dava süreci ve zanlılara verilen cezaların yetersizliği protesto edildi. “NSU Monologları” adı altında kurbanların hikayeleri mizansen şeklinde anlatıldı. Protesto eylemine katılanlar, ellerinde NSU terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Katılımcılar yine üzerlerinde “Problemin Adı Irkçılık”, “NSU=Devlet ve Nazi Birliği”, “NSU 3 Kişiden İbaret Değildi” yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı Türk derneklerinin de destek verdiği protesto eylemine yaklaşık bin kişi katıldı.