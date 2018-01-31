taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.808
USD
3,7501
EURO
4,6702
ALTIN
162,06
PETR
68,3300

NTV Spor'un satışı resmen açıklandı

Türkiye'nin açık kanaldan yayın yapan spor kanallarından olan NTV Spor, ulusal yayın frekansı Discovery Communications tarafından satın alındı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 17:17..
  1. Haberler
  2. Medya

NTV Spor'un satışı resmen açıklandı

Bir süredir konuşulan NTV Spor'un satışı resmen açıklandı.

DISCOVERY SATIN ALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, "Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk." dedi.

SPOR YAYINLARI NTV'DE DEVAM EDECEK

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor." diye konuştu.

Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

115
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

297
YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

82
Nagatomo İstanbul'da

Nagatomo İstanbul'da

41
F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

119
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

65
Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM