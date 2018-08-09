Nüfus müdürlüğünde 46 yıllık evli ve çocuklu çıktı

Kestel ilçesinde yaşayan H.S., tüketici mahkemesinde görülen bir dava için ilçe nüfus müdürlüğüne nüfus kayıt örneği almaya gitti. Burada görevli memur H.S’ye kızlık soy ismini sordu. Daha önce hiç evlenmeyen H.S. duyduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Niçin böyle bir soru sorulduğuna anlam veremeyen H.S. memura daha önce hiç evlenmediğini soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur H.S’ye 46 yıllık evli olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan H.S. neler olduğunu anlamak için detaylı bilgi almak istedi.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ EŞİNİ DE KIZINI DA TANIMIYOR

Nüfus kayıt bilgilerine göre 01.01.1972 yılında Suriyeli Muhammed Mahir Akbey ile evli gözüktüğünü gören kadın soluğu Bursa İl Nüfus Müdürlüğünde aldı. Daha önce hiç evlenmediğini ve kağıt üzerinde evli olduğu görülen Muhammed Mahir Akbey isimli şahsı tanımadığını dile getiren H.S, daha fazla bilgi almak istedi. H.S’ye 1972 yılında Suriye’nin Şam şehrinde Akbey ile evlendiği, bu evliliğin 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye’de kayıtlara geçtiği, söz konusu işlemlerin ise Gaziantep İl Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memur A.K. tarafından yapıldığı söylendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hayatının şokunu yaşayan kadın durumu ailesi ile paylaştı. H.S’nin yurt dışında yaşayan kardeşi konuyla ilgili yaptığı araştırmada, ablasının üzerine kayıtlı bir kız olduğunu fark ederek durumu ablasına bildirdi. Yeniden nüfus müdürlüğüne giden H.S, üzerine Ola Akbey isimli 33 yaşında bir kızın kayıtlı olduğunu ve bu kızın 2 Ağustos 2018 yılında Türkiye vatandaşlığına geçtiğini gördü. Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan H.S. Cumhuriyet Savcılığı’na giderek söz konusu olay ve bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında suç duyurusunda bulundu.

İKAMETİNİ DE ALDIRMIŞLAR

Yaşadıklarının bir dolandırıcılık işi olabileceğinden şüphelenen H.S, nüfus müdürlüklerinde çalışan görevli memurların ve yetkililerin bu tür konularda hassas davranmaları gerektiğini kaydederek, “Olayı ilk öğrendiğimde büyük şok yaşadım. Olayın bir dolandırıcılık işi olmasından şüpheleniyorum. Gaziantep’te nüfus müdürlüğünde yapılmış bütün işlemler. Gaziantep İl Nüfus Müdürü’nün bu işi araştırması gerektiğini düşünüyorum. Üzerime kayıtlı şahsi mal varlığım hakkında gerekli işlemleri yaptım ve daha önce hiç evlenmediğimi gerekli yerlere ispatlayacağım. Konuyu ailemle birlikte yakından takip ediyorum. Çok kısa bir sürede bu tür işlemler yapabiliyorlar. Benim ikametimi benden habersiz Gaziantep’e almışlar. Ben ikametimi geri Bursa’ya aldırdım ve bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.