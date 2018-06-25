Nüfus müdürlüğünde YKS mesaisi

Hata Nüfus Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar için açık olacak.

HAFTASONU AÇIK

Müdürlükten yapılan açıklamada, "30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlükleri bu tarihlere rastlayan hafta sonunda açık tutulacak. Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kâğıt, bedeli tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kâğıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınmasının sağlanacak. Başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk mesai gününde değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecek." ifadelerine yer verildi.