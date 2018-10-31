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Nüfus müdürlükleri KPSS için açık olacak

Ön lisans mezunlarına yönelik KPSS'nin yapılacağı 4 Kasım Pazar günü nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatlerinde adaylara hizmet verecek.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 16:15..
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ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, ön lisans mezunlarına yönelik 2018-KPSS'nin 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceği anımsatıldı.

MÜDÜRLÜKLER AÇIK OLACAK

Duyuruda, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı gerekçesiyle sınava kabul edilemeyecek durumdaki adaylar için, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav yapılacak merkezlerdeki il-ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağının belirtildiği aktarıldı.

Nüfus müdürlükleri KPSS için açık olacak

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