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Nuh'un gemisinin yeri kanıtlandı

Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, yer altı radarlar görüntülerine bakıldığında, Nuh Peygamber'in gemisinin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğunu savundu.

AA | 20.04.2018 - 09:23..
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Sertesen ve Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Doğubayazıt ilçesindeki Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu'nda düzenlenen "Nuh'un Gemisi" konulu konferansa katıldı.

Konferansta Cem Sertesen ve Kösedağ, Doğubayazıt'a bağlı Telçeker köyü sınırlarında yer alan Nuh'un Gemisi'nin iziyle ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Nuh'un gemisinin yeri kanıtlandı

"NUH'UN GEMİSİ, DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE"

Sertesen, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Doğubayazıt'ta olduğunu savunarak, "İnsanlık tarihinin en büyük efsanesi olan Nuh'un Gemisi ile yalnız bizler değil, dünyanın dört bir yanından insanlar ilgileniyor. Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, herkes Nuh'un Gemisi'nin Türkiye'nin doğusunda olduğunu kabul ediyor ve bulunduğu şehir de işte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi." diye konuştu.

İLK FOTOĞRAFLARINI ARA GÜLER ÇEKTİ

Nuh'un Gemisiyle ilgili 23 yıllık araştırmaları sonucu belgesel film çektiğini anlatan Cem Sertesen, filmin yayınlandığında ülke turizmine dünya çapında katkı sağlayacağını söyledi.

1995 yılında kalıntıyı gördüğünde dünyanın dikkatini çekmek için belgesel yapmaya karar verdiğini aktaran Sertesen, şöyle konuştu:

"Nuh'un Gemisi'ni İlhan Durupınar keşfetti, Ara Güler ilk fotoğraflarını çekti ve 1985 yılında Doç. Dr. Salih Bayraktutan ilk bilimsel araştırmayı yaptı. Haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı. Konuyla ilgili hazırlanan rapor, dönemin başbakanlığına verildi. Raporun final cümlesinde geçen yazıda İngilizce olarak, 'Evet bu bir gemi oluşumu izidir. Gövdeyi gördük ve bir an önce bölgede arkeolojik çalışmalar başlatılmalı' şeklinde bir ifade yer alıyordu."

Kösedağ da konferansın temel amacının Nuh'un Gemisi'nin izini anlatmak olduğunu dile getirerek, "Elimizde önemli doğal güzellikler ve tarihi değerler var. Bütün bu değerleri birleştirerek ülkemizin tanıtımına öncülük edecek bir turizm algısı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan Kösedağ ve Cem Sertesen, konferans sonrası birlikte yazdıkları "Nuh'un Gemisi Asrın Keşfi" kitabını öğrencilerle paylaştı.

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