Nükhet Duru: Hülya Avşar gibi düşünmüyorum

Nükhet Duru, Beni Nükhet Duru Sanıyorlar adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseride sahneye çıktı.

"KADIN AİLE REİSİ"

Hülya Avşar'ın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ’la sohbeti sırasındaki "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözleri için Duru, "Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor" dedi.