Nükleer santrale HDP de karşı çıktı

Türkiye ile Rusya'nın iş birliğiyle yapılacak Akkuyu Nükleer Santrali, dış mihraklar kadar içerideki terör uzantılarında da büyük bir endişeye neden oldu.

NÜKLEERE KARŞI CHP-HDP İTTİFAKI

Proje terör örgütü PKK'nın Meclis'e kadar giren uzantıları, Türkiye'nin dev projelerine engel olabilmek için ellerinden geleni yapıyor. HDP'nin son hedefi ise CHP gibi Akkuyu Nükleer Sanrali oldu.

"YAPIMI ENGELLEYECEĞİZ"

Meclis Genel Kurulunda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, nükleer santralin yapılmasını istemediklerini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"HEPSİNE KARŞIYIZ"

Kerestecioğlu, "Hem Akkuyu’da hem Sinop Gerze’de hem İğneada’da bu coğrafyayı nükleer atık, çöp atık sahasına çevirecek nükleer felaket projelerine karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.