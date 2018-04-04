Türkiye'nin nükleer lige geçişini manşetten göremeyenler

Türkiye'ye yapılacak en büyük yatırım olan 20 milyar dolarlık maliyetiyle, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak kapasitesiyle, yapılacak olduğu Akkuyu bölgesiyle her anlamda haber değeri açısından büyük öneme sahip nükleer santral projesinin temel atma töreni nedense birkaç gazetede kendine küçük biçimde yer bulabildi.

DÜNYA GÖRDÜ, BUNLAR GÖREMEDİ

Türk basını kadar dünya basınının da gözlerini çevirdiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ulusal gazetelerde manşetten yer bulamadı. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazetelerce konu, manşet altı yada yan sutunlara sıkıştırıldı. Manşetten vermeye ne dilleri ne elleri vardı.

Kanal 24'ün adı üzerinde programı Günün Manşetleri'nde Murat Çiçek ve Hikmet Genç, bu gazeteleri değerlendirdi.

Nükleer santrali manşet yapamayan gazeteler VİDEO