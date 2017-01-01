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Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız

Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiy

01.01.2017 - 15:25
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Kurtulmuş, İstanbul için başka saldırı uyarısı olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Saldırının arkasındaki örgütün henüz belli olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüttür diyebileceğimiz bir noktada değiliz" dedi.

"BÜTÜN BAĞLANTILAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

"Şu anda medyada olan bilgiler bizim elimizde olan bilgilerdir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bir kişinin olduğu buna destek veren insanlar da olabileceği, bütün bunlarla ilgili teröristin olay yerine girmesi öncesi bütün bağlantıları gözden geçiriliyor. Eğer varsa bağlantıları kimdir, nelerdir bunlar da ortaya konulacak" diye konuştu.

İSTANBUL İÇİN BAŞKA UYARI VAR MI?

Kurtulmuş, "İstanbul için başka bir saldırı uyarısı" olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı: "Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet korksun ürksü, millet rutin hayatını terk etsin. Sürekli içine kapalı halde yaşasın istiyor. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor. Çok sayıda terör saldırısı önleniyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını korkuyla, panikle yaşamalarını asla istemeyiz. İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün yaratmaya çalıştığı psikolojik ortama izin vermeyeceğiz."

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