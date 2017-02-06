taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.188
USD
3,6723
EURO
3,9463
ALTIN
144,86
PETR
56,8800

Numan Kurtulmuş AK Parti'nin referandum sloganını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin referandum sloganını açıkladı: Yeni Türkiye için evet

06.02.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. Politika

Numan Kurtulmuş AK Parti'nin referandum sloganını açıkladı

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. Herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir. Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir"

SLOGANIMIZ: YENİ TÜRKİYE İÇİN EVET

Kurtulmuş ayrıca, AK Parti'nin referandum sürecinde kullanacağı sloganı da açıkladı:  "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz."

 

"Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir.Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz."
BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

50
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

54
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

58
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

258
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

52
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

79
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM