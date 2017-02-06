Numan Kurtulmuş AK Parti'nin referandum sloganını açıkladı

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. Herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir. Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir"

SLOGANIMIZ: YENİ TÜRKİYE İÇİN EVET

Kurtulmuş ayrıca, AK Parti'nin referandum sürecinde kullanacağı sloganı da açıkladı: "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz."