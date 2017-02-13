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Numan Kurtulmuş: Çiftçi borçları erteleniyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ve çiftçilerin borçlarının erteleneceğini ve hayvan sayısını artırılacağını açıkladı.

13.02.2017 - 16:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.

ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENECEK

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sunum yaptı. Çiftçi kardeşlerimizin tarım ve kredi borçları yeniden yapılandırılacak ve ertelenecek. Taklit ürün yapanların cezaları artırılacak. Türkiye'deki hayvan sayının artırılmasına ilikşin çalışma yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin çalışma en kısa sürede tamamlanacak. Bunun bir takvimi var ancak ilgili bakanlıklar açıklayacaktır. Bakanlar Kurulu'nda "Türkiye Uzay Ajansı" gündeme gelmiştir. Bununla ilgili çalışmalar hızlandırılacaktır."

REFERANDUM SÜRECİ

Bu referandumun önce TBMM'de kabul edilmesi, 16 Nisan'da halkoylamasına sunulacak olması demokrasi bakımından bir kazançtır. Bu kampanya süresince 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de olacak.

ANKETLER

Anketlerde 'evet'in önde gittiğini açıklayan Kurtulmuş, "Kampanyanın daha başındayız. Evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz" dedi.

AKADEMİSYENLERİN İHRACI

Kurtulmuş, akademisyenlerin ihracına ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: "KHK'larda olası bir takım yanlışlıklar varsa düzeltilmesi için mekanizmayı kurmuştuk. Eğer yanlışlık iddiası varsa bir yasal mekanizmamız var müracaatlar yapılır sonuç alınmaya çalışılır. Bu mekanizma hızla kuruluyor. 7 kişilik kurum kuruyoruz. Tabiri caizse Anayasa Mahkemesi'nin de yükünü hafifletecek olan önemli bir mekanizmadır.'

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