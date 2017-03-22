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Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı

Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'dan sonra Suriyelilere vatandaşlık verileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

22.03.2017 - 10:57
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Kurtulmuş, 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verileceği iddialarına cevap verdi.

"KÜLLİYEN YALANDIR"

"3 milyon Suriyelinin vatandaş yapılacağı meselesi külliyen yalandır. Kampanyanın bir malzemesi olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımızı tedirgin etmek için kullanılan bir sözdür." ifadesini kullanan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Suriyelilerin vatandaş yapılması diye bir şey yoktur. Bu, tamamıyla seçim malzemesi olarak kullanılıyor, '3 milyon insana vatandaşlık verilecek' diye. Bunlar bizim dostlarımız, kardeşlerimizdir. Biz, onların kendi ülkelerinde de sağlık, esenlik, barış içinde yaşayacakları zeminin oluşması için gayret sarf ediyoruz."

Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı

"BUNLAR BİZİM KARDEŞLERİMİZ, DOSTLARIMIZ"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Biz üç milyondan fazla mülteciyi aldık, vatandaşımız yarım dilim ekmeğini paylaştı. Bu kadar çok mültecinin başka bir ülkeye gelmesi, büyük sosyal olaylara neden olurken çok şükür Türkiye bunu, millet olarak, bir ensar ruhuyla karşıladı. Birtakım sorunlar olabilir ama büyük oranda Suriyeliler meselesi Türkiye için bir sosyal probleme dönmedi. Şimdi bu milletin feraseti, hamiyetperverliğiyle kimse dalga geçmesin. Suriyelilerin vatandaş yapılması gibi bir durum yoktur. Bu tamamıyla seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Bunlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımızdır." dedi.


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