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Numan Kurtulmuş: Türkiye Katar krizinde devreye girdi

Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizinin çözülmesi için telefon diplomasisi yürüttüğü söyledi.

05.06.2017 - 20:03
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Numan Kurtulmuş: Türkiye Katar krizinde devreye girdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'la 7 ülke arasında yaşanan kriz için devrede olduğunu açıklayan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi yürütüyor. İlgili bütün tarafları aklı selim davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş: Türkiye Katar krizinde devreye girdi VİDEO

TERÖR ÖRGÜTÜ DİZ ÇÖKECEK

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır.

Mahrem imamlardan ya da mahrem yapılanmanın içerisinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi soruşturmalar sırasında savcılara vermişlerdir.

Numan Kurtulmuş: Türkiye Katar krizinde devreye girdi

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerde Cumhurbaşkanımız Brüksel'deki görüşmelerde gerginliğin geride bırakılması için irade ortaya konuldu.

Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması için önemli konular üzerinde durduk. Katılım sürecinin hızlandırılması ve vize serbestisi, 18 Mart'ta varılan müzakerelerde AB üzerine düşenleri yapması önemli bir husus. Gümrük Birliğini güncellemesi önemli. Türkiye ile AB ilişiklerinde AB'nin nasıl gelişeceğini Türkiye belirleyecektir."

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