Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı hazırlık yapıldığını ancak bu hazırlıkların savaş ilanı olmadığını açıkladı.

Reuters'a konuşan Kurtulmuş bununla birlikte, Türkiye'nin Afrin'den füze atanlara sessiz kalmayacağını da sözerline ekledi.

"SİLAHLARIN İADE EDİLDİĞİ GÖRÜLMEMİŞTİR"

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımıyla ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, "Orta Doğu'da daha önce silahlandırılan bir grubun bu silahlarını iade ettiğinin görülmemiştir" dedi.