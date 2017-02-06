Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'ün sözlerine yanıt

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Kurtulmuş, "Ahmet Türk 'Bizim de hatalarımız oldu ama tüm sorumluluğu bize yıkmak yanlış olur. Adım atılırsa karşılık veririz' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Yıllardır HDP'lilere halkın oylarıyla seçilen bir partinin varlığının önemli olduğunu söyledik. Ama dönüp halka ihanet eden, silah kullanan bu terör örgütüne karşı "Durun, biz sizinle beraber değiliz" deyin, terörle aranıza mesafe koyun dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı siyasetçiler bunu yapamadı. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet etti. Biz Sayın Türk'ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle söylemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

"MALASEF GEÇ OLDU"

Maalesef geç oldu. Acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkan elimizde kalmadı. Önce bertaraf edilmesi bütün 80 milyonun vazifesidir. Ondan sonrası vatandaşımızın hak hukukuyla ilgili bir husustur. Türkiye'nin demokratikleşmesi için hepimizin katkı sunması görevimizdir."