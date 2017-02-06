taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.188
USD
3,6723
EURO
3,9463
ALTIN
144,86
PETR
56,8800

Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'ün sözlerine yanıt

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, geçen gün tahliye olan Ahmet Türk'ün özeleştiri niteliğinde sözlerine yanıt verdi.

06.02.2017 - 16:02
  1. Haberler
  2. Gündem

231r52342

2135214

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Kurtulmuş, "Ahmet Türk 'Bizim de hatalarımız oldu ama tüm sorumluluğu bize yıkmak yanlış olur. Adım atılırsa karşılık veririz' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Yıllardır HDP'lilere halkın oylarıyla seçilen bir partinin varlığının önemli olduğunu söyledik. Ama dönüp halka ihanet eden, silah kullanan bu terör örgütüne karşı "Durun, biz sizinle beraber değiliz" deyin, terörle aranıza mesafe koyun dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı siyasetçiler bunu yapamadı. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet etti. Biz Sayın Türk'ün bu sözlerinin çok daha yüksek sesle söylemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

"MALASEF GEÇ OLDU"

Maalesef geç oldu. Acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çökmesinden başka hiçbir imkan elimizde kalmadı. Önce bertaraf edilmesi bütün 80 milyonun vazifesidir. Ondan sonrası vatandaşımızın hak hukukuyla ilgili bir husustur. Türkiye'nin demokratikleşmesi için hepimizin katkı sunması görevimizdir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

50
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

54
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

60
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

52
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

258
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

79
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM