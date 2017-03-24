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Numan Kurtulmuş'tan Avrupa'ya sert sözler

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Hiç kimse Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmasın" dedi.

24.03.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. Politika

nnuman

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hiç kimse Türkiye'nin siyaseten içişlerine burnunu sokmasın" sözleriyle Avrupa'ya sert sözlerle eleştiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"KENDİ İŞLERİNE BAKSINLAR"

"Hiç kimse Türkiye'nin seçim kampanyasına müdahale etmeye kalkmasın. Müdahale ederlerse şimdiye kadar yaptıkları gibi 'hayır' kampanyasına destek vermeye devam ederlerse vatandaşlarımız tarafından gerekli cevap verilecektir ve sandıkta cevaplarını alacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Anayasa değişikliği Allah aşkına İsviçrelileri, Almanları, Hollandalıları ne ilgilendirir? Kendi işlerine baksınlar. Anayasa değişikliğinde taraf olacaklarına, Avrupa kıtasında yükselen aşırı ırkçı, aşırı faşist, Neonazi siyasetine karşı gerekli tedbirleri almaya gayret etsinler. Eğer bu şekilde devam ederse, bir kez daha açıkça söylüyorum Avrupa kendisi sıkıntı çeker. Birkaç sene sonra Avrupa'daki makul siyasetçiler kendi seçim kampanyalarını yapamaz hale gelirler.

AVRUPA'YI UYARDI

Avrupa siyaseti, Avrupa'da artan bu İslam karşıtı, yabancı karşıtı, göçmen karşıtı ve özellikle Türkiye karşıtı siyasi dalgaya mahkum olmasın, bunun etkisinde kalmasın. Aksi taktirde bu dalga büyür büyür bir gün kendilerini de büyük bir girdabın içerisine çeker. Ben bu vesileyle bu uyarıyı da Avrupalı dostlarımıza yapmayı bir vazife olarak görüyorum."

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