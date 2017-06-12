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Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Şu aşamada Bakanlar Kurulu'na gelen bir teklif yok." dedi.

12.06.2017 - 15:16
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Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 12.30'da toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası açıklama yaptı.

KURTULMUŞ "TEKLİF YOK" DEDİ

Bedelli askerlikle ilgili olarak Kurtulmuş, "Bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisidir. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş olan böyle bir teklif yoktur." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması VİDEO

BEDELLİ ASKERLİK YAKINDIR

Bedelli askerlik ne zaman uygulamaya geçse, öncesinde uzun bir süre konuşulur, siyasiler tarafından inkar edilir sonra birden yasalaşır.

Bu kez de, sayıları yüz binleri bulan bedelli askerlik bekleyenlerin baskısıyla konu gündeme taşındı. Bedelli askerlik çeşitli aralıklarla siyasilere, Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Hükümet kanadı bedelli uygulamasına çok yanaşmıyor gözükse de, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sinyali verdi ve 'Gündeme alabiliriz' dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından bedelli bekleyenler heyecanlandı, uygulamayı beklemeye başladı.

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