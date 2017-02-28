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Nunes: Trump- Rusya işbirliğinin kanıtı yok

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Devin Nunes, Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'yla işbirliği yaptığına dair kanıt olmadığını açıkladı.

28.02.2017 - 15:25
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Kaliforniya'nın 28. bölgesi ABD Meclis Temsilcisi ve ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi üyesi Adam Schiff, Trump'ın 'Başkanlık seçimleri kampanyası' sırasında Rusya ile iletişim kurduğuna dair iddiaları yanıtladı.

Nunes: Trump- Rusya işbirliğinin kanıtı yok

"GİZLİ BİR ANLAŞMAYA ULAŞAMADIK"

Yapılan basın toplantısında Schiff ellerinde hiçbir delil olmadığı belirterek, "Biz bir sonuca veya gizli bir anlaşmaya ulaşamadık. Bunun için herhangi şahit de çağırmadık. Henüz bu konuyla ilgili bir dosya da araştırılmadı." diye konuştu.

Nunes: Trump- Rusya işbirliğinin kanıtı yok

"KANITIMIZ YOK"

Pazartesi günü basına konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Devin Nunes ise Rusya'nın temsilcileriyle görüşülmediğini ve bu konuyla ilgili bir kanıtlarının olmadığını vurguladı.

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