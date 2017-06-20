taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5169
EURO
3,9243
ALTIN
140,83
PETR
46,9400

Nur Fettahoğlu'nun kızı görüntülendi

Kızını gazetecilerden köşe bucak saklayan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, Bodrum'da yakalandı.

20.06.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

İşadamı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile Bodrum Turgutreis’te tatil sezonunu açtı.

KUMDA OYNADILAR

Takvim'de yer alan habere göre; kızı Elisa Güzin'in yüzünü gizlemek için yoğun çaba sarf eden Nur Fettahoğlu, önceki gün Bodrum'da başarısız oldu. Turgutreis'te babası ve kızıyla deniz keyfi yapan oyuncu, 1 buçuk yaşındaki kızını suyla tanıştırdı. Yaz boyunca kiraladığı villada ailesi kalacak olan oyuncu, kızıyla kumda oyunlar oynadı.

DOĞUM KİLOLARINI VERDİ

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda 'Çocuğum çok hareketli olduğu için arkasından koşarken kilo veriyorum' demişti.

Nur Fettahoğlu'nun kızı görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Cem Uzan Derin Mermerci'yi beğendi
Firari iş adamı Cem Uzan, eski aşkı Derin Mermerci'nin Instagram'daki paylaşımını beğenerek herkesi şaşırttı.
Aleyna Tilki: 17 yaş modası bu
MFÖ'yü dinlemeye giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, kıyafetiyle ilgili konuştu.
Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi
Oyuncu Pelin Öztekin ile Berk Uğuz aşk yaşamaya başladı.
Kıraç'a sürpriz doğum günü
Kıraç, yeni yaşına hayranlarının Beykoz-Ali Bahadır köyündeki çiftlikte hazırladıkları sürpriz doğum günü partisiyle girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

98
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

105
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

44
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

72
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

17
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM