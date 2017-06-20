Nur Fettahoğlu'nun kızı görüntülendi

İşadamı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile Bodrum Turgutreis’te tatil sezonunu açtı.

KUMDA OYNADILAR

Takvim'de yer alan habere göre; kızı Elisa Güzin'in yüzünü gizlemek için yoğun çaba sarf eden Nur Fettahoğlu, önceki gün Bodrum'da başarısız oldu. Turgutreis'te babası ve kızıyla deniz keyfi yapan oyuncu, 1 buçuk yaşındaki kızını suyla tanıştırdı. Yaz boyunca kiraladığı villada ailesi kalacak olan oyuncu, kızıyla kumda oyunlar oynadı.

DOĞUM KİLOLARINI VERDİ

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda 'Çocuğum çok hareketli olduğu için arkasından koşarken kilo veriyorum' demişti.