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Nur Yerlitaş: Beni çok ağlattılar

Ünlü modacı, hastane çıkışı “reklam yapıyor” diyenlere sitem etti.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 07:48..
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Nur Yerlitaş, önceki gün beyin tümörü operasyonu geçirdiği hastanedeydi. Hastaneye rutin kontrol amacıyla giden ünlü modacı, tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarıldı. Yerlitaş, o sırada karşılaştığı habercilerle konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

"NE REKLAMI"

Modacı, yaşadığı ağır sağlık sorunları basına yansıdıktan sonra sosyal medyada yapılan yorumlara inanamadığını söyledi: “Beni çok ağlattılar. ‘Reklam yapıyorsun’ diyen bile oldu. Beynimde tümör var, ne reklamı. Kafamı boydan boya kesip tümör aldılar. Sonra radyoterapi gördüm.”

Nur Yerlitaş: Beni çok ağlattılar

Nur Yerlitaş: Beni çok ağlattılar

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