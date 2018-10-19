Nur Yerlitaş: Beni çok ağlattılar

Nur Yerlitaş, önceki gün beyin tümörü operasyonu geçirdiği hastanedeydi. Hastaneye rutin kontrol amacıyla giden ünlü modacı, tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarıldı. Yerlitaş, o sırada karşılaştığı habercilerle konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

"NE REKLAMI"

Modacı, yaşadığı ağır sağlık sorunları basına yansıdıktan sonra sosyal medyada yapılan yorumlara inanamadığını söyledi: “Beni çok ağlattılar. ‘Reklam yapıyorsun’ diyen bile oldu. Beynimde tümör var, ne reklamı. Kafamı boydan boya kesip tümör aldılar. Sonra radyoterapi gördüm.”