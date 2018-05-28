taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,6731
EURO
5,4795
ALTIN
195,14
PETR
75,1400

Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu'ndan özür diledi

Seren Serengil ve şarkıcı Yaşar İpek'in nişanında modacı Nur Yerlitaş'ın meslektaşı Gülşah Saraçoğlu hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 08:18..
  1. Haberler
  2. Magazin

Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu'ndan özür diledi

Nur Yerlitaş, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen  iftar yemeğine katıldı.

"ONUN BÜYÜĞÜ OLARAK HAKLIYDIM"

Yerlitaş, Gülşah Saraçoğlu polemiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu: ''Gülşah da benim sanatçı modacı terzi kardeşimdir! Babamızı öldürmedik sonuçta, belki ben kendi çapımda, onun büyüğü olarak haklıydım. Belki o kendi çapında haklıydı. Belki arada dedikodu yapanlar olmuştur.

"BEN İTALYAN BOHÇACISIYIM"

Ben zaten mesleki olarak kimseyi kıskanacak bir pozisyonda değilim. Sıfırdan gelmiş, valiz ticaretiyle iş yapmış bir İtalyan bohçacısıyım. Ben kendi emeğimle Nur Yerlitaş oldum bu ülkede. Elbette ki genç arkadaşlar var Gülşah da onlardan bir. Küçük bir sürtüşme olmuştur ama bu mesleki bir sürtüşme değildir. Ben, o olayın yaşandığı, Murat Karabova'ya laf söylediğim gün, kameraların beni çektiğinden haberim yoktu. Zaten kameralar önünde de öyle konuşulmaz.''

"BENİ O TERZİ KARIYLA AYNI MASAYA OTURTMA"

Geçen ay Yaşar İpek ve Seren Serengil'in nişanına Bülent Ersoy ile birlikte gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkışmıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu'ndan özür diledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

618
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

43
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

60
Silahını temizlerken arkadaşını şehit etti

Silahını temizlerken arkadaşını şehit etti

40
İzmir'deki trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi

İzmir'deki trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi

26
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

14
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM