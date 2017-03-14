taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.401
USD
3,7553
EURO
3,9970
ALTIN
145,01
PETR
51,2500

Nur Yerlitaş-İvana Sert gerginliğinin perde arkası

Nur Yerlitaş, İvana Sert ile arasında yaşanan gerilimin çekim günlerinden kaynaklandığını söyledi.

14.03.2017 - 11:26
  1. Haberler
  2. Magazin

İVANA

Nur Yerlitaş ile yaşadığı tartışmadan sonra kovulduğu iddia edilen İvana Sert, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 GÜN TATİL YAPTI

İvana Sert, programdan kovulmadığını yaşanan gerilim nedeniyle 3 gün tatil yaptığını söyledi.

Sert, “Programdan kovulmadım, ayrılmadım yeni bölümlerde izleyicilerle buluşacağım. Üç gün tatil yaptım. Bensiz üç bölüm çekildi ama yeni çekimlerde olacağım” şeklinde konuştu.

İKİMİZ DE SİNİRLİYDİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Nur Yerlitaş ise şunları söyledi; “Aramızda bir tartışma yaşandı. İkimiz de sinirliydik. Tartışmamızın sebebi çalışma günlerimizle ilgiliydi… Olayı çözemeyip gerginlik yaşanınca araya yapımcımız da girdi. O da sinirlendi. Ben çekimlerin hafta sonu yapılmasını istiyordum. Onun nedeni de hafta içi atölyemde olup hafta sonu da çekimlere katılmak içindi. İvana Sert de tam tersi hafta içi çekim yapıp, hafta sonu tatil yapmak istiyordu. İvana da bunu hafta sonu çocuğuyla geçirmek için talep ettiğini söyledi. Tartışma bu yüzden çıktı.

"ŞU ANDA SORUN YOK"

Sinirler yatıştıktan sonra oturduk konuştuk ve 1 hafta İvana’nın dediği olacak 1 haftada benim dediğim olacak. Şu anda bir sorun yok. Pazartesi günü çekimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz.”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

172
Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

122
Çin'den Türkiye açıklaması

Çin'den Türkiye açıklaması

53
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

69
Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

140
Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

66
Hollanda Konsolosluğu önüne Kangal getirdiler

Hollanda Konsolosluğu önüne Kangal getirdiler

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM