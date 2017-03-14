Nur Yerlitaş-İvana Sert gerginliğinin perde arkası

Nur Yerlitaş ile yaşadığı tartışmadan sonra kovulduğu iddia edilen İvana Sert, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 GÜN TATİL YAPTI

İvana Sert, programdan kovulmadığını yaşanan gerilim nedeniyle 3 gün tatil yaptığını söyledi.

Sert, “Programdan kovulmadım, ayrılmadım yeni bölümlerde izleyicilerle buluşacağım. Üç gün tatil yaptım. Bensiz üç bölüm çekildi ama yeni çekimlerde olacağım” şeklinde konuştu.

İKİMİZ DE SİNİRLİYDİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Nur Yerlitaş ise şunları söyledi; “Aramızda bir tartışma yaşandı. İkimiz de sinirliydik. Tartışmamızın sebebi çalışma günlerimizle ilgiliydi… Olayı çözemeyip gerginlik yaşanınca araya yapımcımız da girdi. O da sinirlendi. Ben çekimlerin hafta sonu yapılmasını istiyordum. Onun nedeni de hafta içi atölyemde olup hafta sonu da çekimlere katılmak içindi. İvana Sert de tam tersi hafta içi çekim yapıp, hafta sonu tatil yapmak istiyordu. İvana da bunu hafta sonu çocuğuyla geçirmek için talep ettiğini söyledi. Tartışma bu yüzden çıktı.

"ŞU ANDA SORUN YOK"

Sinirler yatıştıktan sonra oturduk konuştuk ve 1 hafta İvana’nın dediği olacak 1 haftada benim dediğim olacak. Şu anda bir sorun yok. Pazartesi günü çekimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz.”